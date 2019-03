Wie die Polizeiinspektion Eschenbach am Montag mitteilte, war der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B470 bei Kirchenthumbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf die Fahrbahn gesprungen und hatte eine 50-jährige Autofahrerin so zu einer Vollbremsung gezwungen. Anschließend stieg der Mann den Angaben zufolge in das Fahrzeug und verlangte von der Frau, ihn nach Hause in den Landkreis Amberg-Sulzbach zu fahren.