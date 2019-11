Irgendwas bleibt immer, Looper, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Sat.1, Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt, Thriller

Es ist ein schauderhaftes Bild, als die Beamten an der Alten Mainbrücke in Frankfurt eintreffen: Dort hängt an einem Strick, der als Schmetterlingsknoten gebunden ist, der Leichnam einer in Rosenöl eingesalbten Frau. Diese makabre Handschrift erinnert Julia Durant (Sandra Borgmann) augenblicklich an den Serienmörder Dietmar Gernot (Bernd Hölscher), den sie vor Jahren hinter Gitter gebracht hat. Hat er womöglich einen Nachahmer gefunden und auf wen hat es der Täter als nächstes abgesehen?