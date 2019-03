Sie war Ende Januar 2016 in der Türkei festgenommen und nach Deutschland abgeschoben worden. Ende Juni 2018 wurde die damals 27-Jährige dann beim Versuch einer erneuten Ausreise Richtung Syrien in Bayern festgenommen. Seit Anfang Juli sitzt sie in Untersuchungshaft, nachdem es dem Generalbundesanwalt zum ersten Mal gelungen war, gegen eine deutsche IS-Anhängerin nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik einen Haftbefehl zu erwirken.