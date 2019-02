Inzwischen auch auf YouTube "Momo-Challenge" ist zurück: Horrorfigur taucht plötzlich wieder auf

Lange ist es still um das unheimliche Internet-Phänomen "Momo" geworden. Beim Messenger WhatsApp tauchte das gruselige Mädchen mit verzerrter Fratze erstmals 2018 auf. Jetzt soll die Horrorgestalt bei YouTube für Angst und Schrecken sorgen. Besonders perfide: ausgerechnet in vermeintlichen Videos für Kinder sollen Unbekannte "Momo" hineingeschnitten haben und so reihenweise Kids verstören.