Von der KGaA fordert der Jordanier ein Umdenken. "Sanktionen sind für unseren propagierten Weg der Gemeinsamkeit kontraproduktiv. Ich denke, die verantwortlichen Personen sollten noch einmal in sich gehen und für das nächste Heimspiel gegen Meppen von diesem Verbot Abstand nehmen. Die Fans zu bestrafen, die uns Herz, Zeit und Geld schenken, ist nicht in meinem Interesse", so Ismaik, der aber auch betont, dass Pyrotechnik dem Verein schade. Er selbst sei für einen Dialog und gegen Kollektivverbote.