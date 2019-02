München - Die Videos von seinem Ausraster gingen in den Sozialen Netzwerken viral. Wie Khabib Nurmagomedov an jenem 6. Oktober in Las Vegas nach seinem WM-Sieg im UFC-Kampf gegen Conor McGregor aus dem Ring ins Publikum sprang, die Beine angewinkelt und zu einem Tritt gegen einen Betreuer seines Kontrahenten ausholte. Und damit eine Massenschlägerei im Saal anzettelte.