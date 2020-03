Ismaik will weiter eigenes Stadion für den TSV 1860

"Wenn wir alle diese Krise gemeistert haben, müssen wir endlich ein gemeinsames Stadionprojekt erarbeiten – gemeinsam mit der Stadt", sagte Ismaik am Wochenende im AZ-Interview über seinen Traum eines neuen Löwen-Käfigs inklusive Wahlempfehlung für OB Dieter Reiter. Mit Reiter müsse man nach einer möglichen Wiederwahl (weiter) in Verhandlungen treten, denn: 1860 läuft zwar bekanntlich im Grünwalder Stadion auf, dessen Kapazität in den kommenden Jahren von 15.000 auf 18.100 Zuschauer steigen soll. Der Jordanier hält dennoch weiter beharrlich an seinem Wunsch einer eigenen Arena fest. In der AZ konkretisiert er nun seine Vorstellungen – und stellt eine gewagte These auf.