"1860 München ist doch nicht zweitklassig"

Er sei selber als Trainer in der Türkei und dem Iran gewesen, erzählte Lorant weiter. "Ich kenne die Mentalität, und die ist oft nicht einfach, sagen wir mal so." Ismaik wurden in der Vergangenheit unter anderem zu großspurige Ziele und Aktionismus vorgeworfen. Dass Sechzig wo ganz woanders hingehört, als in die Dritte Liga, diese Einschätzung teilt aber auch der frühere Löwen-Macher.