Überschneidungen zu den Löwen

Der Maria for Real Estate Development ist wiederum die H.I. Squared International als so gekennzeichnetes "Investment" untergeordnet - und diese Firma, mit offiziellem Sitz in der Geschäftsstelle der Sechzger an der Grünwalder Straße 114 in Giesing, gehört zu 100 Prozent die TSV 1860 Merchandising GmbH. Und der Geschäftsführer von H.I. Squared International heißt Yahya Ismaik.