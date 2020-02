Carsten Maschmeyer (60) ist an weißem Hautkrebs erkrankt. Das bestätigte der Unternehmer am Donnerstag der "Bild"-Zeitung. Ein sogenanntes "Basaliom", eine bösartige Veränderung der Haut, sei bereits erfolgreich entfernt worden, heißt es in dem Bericht weiter. Maschmeyer befinde sich auf dem Weg der Besserung, müsse aber bis Mitte März "alle Termine verschieben". Aktuell laufen bereits die Dreharbeiten für die achte Staffel der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" (DHDL), die im Herbst ausgestrahlt wird. Wie wirkt sich sein Ausfall auf die Gründershow aus?