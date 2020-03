Stammstrecke: Bereits im März wird es auf der Stammstrecke nachts oder am Wochenende tageweise zu. Umleitungen und Takteinschränkungen kommen. An sechs Wochenenden wird die Stammstrecke komplett gesperrt. Los geht’s in der Nacht vom 12. auf 13. März. Wegen Gleisbauarbeiten am Ostbahnhof, kommt es in der Nacht von 0.50 bis 2 Uhr auf den S-Bahn Linien S 1, S 3, S 4 und S 8 zu Fahrplanänderungen mit Umleitungen und/oder Haltausfällen zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke.