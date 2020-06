Intime Konversation mit seiner Frau Will Smith spricht über Fehler und Freuden des Vaterseins

Doch als er das erste Mal Vater wurde - er war gerade 24 Jahre alt - sei ihm klar geworden, dass das Vatersein doch nicht so einfach ist. Über die erste Zeit mit seinem Sohn Trey (27) sagt er: "Ich brachte ihn nach Hause und wir legten ihn in seine Wiege und es war ein absoluter Terror. Ich war jetzt verantwortlich für sein leben. Ich habe so geweint." Beim Gedanken an den Moment bricht er in Tränen aus. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau Sheree Zampino (52) sei das Verhältnis zu seinem Sohn dann zunächst schwierig gewesen. Mit Jada Pinkett Smith hat er zwei weitere Kinder: Jaden (21) und Willow (19).