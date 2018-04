Intime Geständnisse Patricia Blanco: "Ich hatte meinen ersten Sex mit 22"

Blanco war gerade wegen eines Eingriffs in Köln als sie von "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (54) mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde. "Wir haben nicht wie sonst geklopft, sondern uns in ihr Hotelzimmer geschlichen und uns vor ihrem Bett mit unserem Kamerateam positioniert", erzählt Milski spot on news. "Als sie aufgewacht ist, ist sie natürlich total ausgeflippt", lacht der 54-Jährige. Doch nach dem anfänglichen Schock plauderte Blanco bereitwillig aus dem Nähkästchen.