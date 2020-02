Im Fall von Marie klang es allerdings erstmal harmlos. Die Anzeige für die Wohnung in der Maxvorstadt war abends auf dem Portal "WG-gesucht" eingestellt worden. Da die 23-jährige Studentin einen Alarmierungsfilter aktiv hatte, ploppte die Anzeige auf dem Handy auf. "Ich lag eigentlich schon im Bett, aber das Angebot klang so gut. Also habe ich direkt eine Mail an die angegebene Adresse geschrieben", erzählt sie der AZ. Angebliche Vermieter: Vier Medizin-Studentinnen, die eine neue Mitbewohnerin suchten. Unter 400 Euro warm für 15 Quadratmeter – es klang perfekt.