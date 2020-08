Intime Einblicke für Emmy Russ "Promi Big Brother": Adela Smajic ist raus

Emmy bekommt viel zu sehen

Unterdessen kämpfte Emmy Russ (21) mit zu viel intimen Einblicken. Von außen beobachtete sie den im Whirlpool sitzenden Sascha Heyna (45), der sich in einer zu knappen Badehose zeigte. "Ich muss aufpassen, diese Hose ist viel zu klein, sorry", erklärte er, nachdem Emmy das erblickt hatte, "was sie nicht sehen" wollte. Sascha blieb dagegen ganz entspannt: "Das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass sie so etwas sieht..."