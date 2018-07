Welchen Kurs wird dieser Verwaltungsrat fortan verfolgen?

Dem Präsidium den Rücken freihalten und kontrollieren. Mit der KGaA das tun, was man tun müsste: zum Beispiel einen Geschäftsführer zu bestellen, falls dies nötig ist. Hoffentlich nicht so bald, denn wir wollen natürlich, dass Herr Scharold noch eine Weile im Amt bleibt und auch der Aufsichtsrat so bestehen bleibt, wie er aktuell ist. Sie arbeiten ja gut zusammen.