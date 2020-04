Interview zum neuen Buch Désirée Nick erklärt: Darum macht Shapewear unattraktiv

Dass Désirée Nick (63) nicht davor scheut, ihre Meinung kundzutun, wird in der neuen Sat.1-Show "Promis unter Palmen" mehr als deutlich. Aber auch in ihrem neuen Buch "Der Lack bleibt dran!: Mein Weg (nicht) älter zu werden" findet die spitzzüngige Unterhaltungskünstlerin klare Worte zu den Themen Alter, Aussehen und Image. Wie sie selbst mit den fortschreitenden Lebensjahren umgeht und welche Beauty-Hilfsmittelchen sie ganz und gar "entsetzlich" findet, hat sie der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten.