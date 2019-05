Interview zum neuen Bowl-Kochbuch Diese Lebensmittel hat Pamela Reif von ihrem Speiseplan gestrichen

Für Model und Influencerin Pamela Reif (22) spielt Ernährung eine wichtige Rolle im Leben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt sie, dass sie schon als Kind von ihrer Mutter frisch gekochtes Essen in den Ranzen gesteckt bekommen habe. Das Resultat: Ihre Mitschüler wählten sie in der Abi-Zeitung zur Schülerin mit der "besten Vesper". Seit Reif als Model tätig ist und regelmäßig Sport treibt, achtet sie nur noch mehr auf ihre Ernährung. Gerade ist auch ihr Bowl-Kochbuch "You Deserve This: Einfache & natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil" erschienen. "Ich habe mich ganz bewusst gefragt, was optimal ist, um meinen Körper mit langanhaltender Energie und Nährstoffen zu versorgen." Hier teilt sie ihre Erfahrungen.