Interview zum Franken-"Tatort" Fabian Hinrichs: "Bayreuth ist auch für mich ein zwiespältiger Ort"

Der "Tatort: Ein Tag wie jeder andere" (24. Februar, 20:15 Uhr, das Erste) wurde unter anderem im Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth gedreht. Wie das für den Hamburger Schauspieler Fabian Hinrichs (45, "Wackersdorf") war, erklärt er unter anderem im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Demonstriert hat er dabei an den Themen Smalltalk, Lebensmittel und Karneval auch gleich noch, wie viel von dem philosophischen Kommissar Felix Voss, den er seit 2015 verkörpert, in ihm selbst steckt.