Interview zu Staffel drei "Babylon Berlin"-Star Liv Lisa Fries: Bandelt Charlotte mit Gereon an?

Die Beziehung zwischen Gereon und Charlotte ist kompliziert. Sie scheint Gefühle für ihn zu haben. Wird sie diese in Staffel drei weiter erkunden? Würde Ihnen eine Liebesgeschichte zwischen den beiden gefallen?

Fries: Ich finde, das Schöne bei den beiden ist, dass sie so unterschiedlich sind - sich aber wunderbar ergänzen. Das ist bei der Liebe immer das Entscheidende. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Lied von Mia in den Ohren, in dem es heißt: "Es ist, was es ist, sagt die Liebe - was es ist, fragt der Verstand." Und die Liebe ist einfach, wie sie ist und natürlich weiß man, was man an dem anderen findet. Aber manchmal ergibt es auch gar keinen Sinn, man findet sogar manche Dinge blöd am anderen und trotzdem liebt man denjenigen.