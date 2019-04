Interview zu seinem neuen Buch Nach dem Horrorunfall: So kämpfte sich Paul van Dyk zurück ins Leben

Februar 2016: Star-DJ Paul van Dyk (47,"Music Rescues Me") stürzt bei einem Auftritt im niederländischen Utrecht sechs Meter in die Tiefe. Anschließend liegt er im Koma. Dass er je wieder der Alte sein wird, bezweifeln die Ärzte. Dennoch kämpft sich der Musikproduzent innerhalb kürzester Zeit zurück ins Leben. Der Titel seines neuen Buches, "Im Leben bleiben", könnte vor diesem Hintergrund kaum passender gewählt sein. Wie es dem 47-Jährigen heute geht und wie sich seine Sichtweise auf das Leben sowie auf seine Ehefrau Margarita verändert hat, schildert er jetzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.