Ist Sänger und "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (27, "Lombardi") längst Multimillionär? Der 27-Jährige sprach mit Bodybuilder Kevin Wolter (32) in einem Interview für dessen YouTube-Kanal offen über seine Finanzen. Womit verdient er am meisten Geld und wofür gibt er es am liebsten aus? "Ich würde sogar sagen, dass ich mit Musik im Jahr am wenigsten verdiene", erklärt der "DSDS"-Sieger aus dem Jahr 2011.