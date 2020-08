Interview nach "PBB"-Exit Katy Bähm: "Simone ist die falscheste Schlange der Nation"

Und wie war es bei Simone Mecky-Ballack?

Bähm: Das war so entertaining. Vor unserem Streit am Lagerfeuer hatte ich mit ihr überhaupt kein Problem. Für unser Missverständnis an der Mauer hatte ich mich entschuldigt, das war geklärt. Sie hatte aber zuvor schon über mich gelästert, was mir von mehreren Bewohnern aus dem Schloss gesagt wurde. Am Lagerfeuer ist sie dann ausgerastet. Im Weggehen hat sie gemeckert: "Du bist die nervigste Person. Du gehst mir die ganze Zeit auf den Sack. Du stellst dich immer in den Vordergrund." Sie ist für mich die falscheste Schlange der Nation. Sie hat nicht einmal vorher das Gespräch mit mir gesucht. Sie hat mir immer fake ins Gesicht gelächelt und auf Mami gemacht. Da ist mir der Kragen geplatzt. Ich habe sie dann "Madame" genannt. Ist das so ein schlimmes Wort? Ich dachte nur: "Was ist bei dir kaputt im Kopf?" Es haben nur fünf Zentimeter gefehlt und sie hätte mir eine geknallt. Ich hätte das auch gerne zugelassen, dann hätte man direkt gesehen, was für einen Charakter sie hat. Wäre auch nicht schlecht für den Sender gewesen. Aber sind ja einige dazwischengegangen.