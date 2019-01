Interview nach dem Dschungel-Aus Bastian Yotta: "Mein Vater hat keine Eier"

Kaum jemand im Dschungelcamp polarisierte die Zuschauer in diesem Jahr so sehr wie Bastian Yotta (42). Vor allem die Fehde mit Chris Töpperwien (44) zog sich über die gesamten zwei Wochen. Doch auch die schweren Vorwürfe gegenüber seinem Vater teilten die Fans in zwei Lager. Hat er ihn wirklich während der Kindheit geschlagen? Im Interview mit spot on news nach seinem Auszug nimmt Yotta kein Blatt vor den Mund und beschuldigt seinen Vater erneut...