Interview mit "Vogue India" Angelina Jolie verrät: Deshalb ließ sie sich von Brad Pitt scheiden

"Ein wunderschönes Geheimnis"

In dem Interview sprach Jolie auch über die verschiedenen Wege, Mutter zu werden: "Wichtig ist, offen über alles zu sprechen und zu teilen. 'Adoption' und 'Waisenhaus' sind positive Wörter in unserem Haus. Mit meinen Adoptivkindern kann ich nicht über die Schwangerschaft sprechen, aber ich spreche sehr detailliert und mit Liebe über die Reise zu ihnen und wie es war, zum ersten Mal in ihre Augen zu blicken."