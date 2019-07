Interview mit US-Magazin Nackt am "Game of Thrones"-Set: Das denkt Carice van Houten darüber

Nacktheit gehört zu "Game of Thrones", wie der Norden zu den Starks. Insbesondere die weiblichen Figuren mussten in den früheren Staffeln oft die Hüllen fallen lassen - nicht immer aus nachvollziehbaren Gründen. Eine, die sich für "GoT" ausziehen musste, ist die niederländische Schauspielerin Carice van Houten (42). Ihre Figur, die rote Priesterin Melisandre, war mehrfach nackt zu sehen. Und van Houten hatte es damit offenbar nicht leicht.