Warum ist es so relevant, die technischen Möglichkeiten und Rechte der Polizei entsprechend einzuschränken - wenn Kriminelle so vielleicht schneller aufgespürt würden?

Weil das eine große Relevanz für unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung hat. Wenn ich mich nicht mehr frei bewegen kann - frei denken und äußern, was ich will - führt das dazu, dass ich mich irgendwann nur noch regelkonform verhalte. Dann werden die Leute nicht mehr streiten, sondern nur noch alles über sich ergehen lassen. Das ist Gift für unsere Gesellschaft. Denn durch Streit findet man die richtigen Lösungen für unsere Gesellschaft. Und diese darf auch nicht von oben nach unten regiert werden: Die Willensbildung muss von unten nach oben erfolgen. Sonst steht unsere Freiheit in Frage.