Interview mit seiner fünften Ehefrau Gerhard Schröder: Die Liebe macht ihn jünger

Er hat so manchen Sturm überstanden - im Beruf wie im Privatleben. Da bringt ihn auch ein Segeltörn auf der Ostsee nicht aus dem Gleichgewicht. Altbundeskanzler Gerhard Schröder (75) eröffnete am vergangenen Sonntag im Rahmen der Kieler Woche das Nord Stream Race von Kiel nach St. Petersburg. An seiner Seite seine fünfte Ehefrau, die Koreanerin Soyeon Schröder-Kim (51). "Mein Mann war im Vorfeld nicht begeistert, weil er früher einmal seekrank wurde", sagte sie jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala". "Dann hat er sich doch gefreut, weil wir das erste Mal zusammen gesegelt sind."