Interview mit Prof. Dr. med. Ingo Fietze "Wer schläft, verliert!": Das macht Schlafmangel mit dem Körper

Am 14. März startet ProSieben ein gewagtes Experiment: In der Liveshow "Wer schläft, verliert!" müssen acht deutsche Stars in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten. Die Herausforderung: Sie dürfen 60 Stunden vor der Sendung nicht schlafen. Thore Schölermann (35) moderiert, während Prof. Dr. med. Ingo Fietze die Promis überwacht. Denn ein solcher Schlafentzug ist nicht zu unterschätzen: "Auf Dauer belastet schlechter Schlaf das Herzkreislauf-System und kann auch depressiv machen", erklärt der Schlafexperte und Autor des Buches "Die übermüdete Gesellschaft: Wie Schlafmangel uns alle krank macht" im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.