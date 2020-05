Interview mit Paarberaterin Silvia Fauck Was tun, wenn der Partner nicht im Haushalt hilft?

Das Thema Haushalt führt in zahlreichen Beziehungen zu Streit. Gerade während der Corona-Krise bleibt die Heimarbeit wieder häufiger an Frauen hängen. Das weiß auch Silvia Fauck, Beziehungsexpertin und Autorin von "Mid-Love-Crisis: Beziehungstipps für Fortgeschrittene": "Oft fühlen sich Frauen überfordert und die Hausarbeit ist ungerecht verteilt." Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Paarberaterin, wie man seinen Partner zum Mithelfen motiviert.