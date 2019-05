Interview mit Orlando Bloom "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown wurde in der Schule gemobbt

Brown wurde im vergangenen November zur Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF ernannt. "Ich wurde in der Schule als Kind gemobbt. Daher ist es überaus wichtig für mich, gegen Mobbing anzukämpfen. Ich habe deswegen sogar die Schule gewechselt", sagte sie Bloom, der auch aktiver UNICEF-Botschafter ist. Doch sie sei nicht nur in der Schule damit konfrontiert worden, sondern auch im Internet "und es tut echt weh zu lesen, was manche Leute so gesagt haben."