Interview mit Moderatorin Anna Kraft Das sollten Schwangere auf keinen Fall machen!

Sie ist Sportmoderatorin und ehemalige Leichtathletin, jetzt hat Anna Kraft (33) zusammen mit der Frauenärztin Dr. Nina Sander auch ihr Buch "Fit durch die Schwangerschaft" (Knaur Balance) veröffentlicht. Es soll Frauen die Bedenken vor dem Sport in der Schwangerschaft nehmen. Dazu gibt es Übungen, die an die jeweilige Phase der Schwangerschaft und die Rückbildung angepasst sind. Im Interview mit spot on news verrät Anna Kraft, die im vergangenen Jahr Mutter wurde, wie lange sie selbst in der Schwangerschaft Sport getrieben hat und was werdende Mütter vermeiden sollten.