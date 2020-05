Interview mit Kathie Rezalou Gut verpackt: Trachtenmode bis zur nächsten Wiesn-Gaudi richtig lagern

"Für alle, die ihre Tracht bis zum nächsten Jahr einlagern möchten, empfehlen wir, die Kleidungsstücke vorher zu reinigen und zu waschen", erklärt die Besitzerin des Münchner Labels Alpenprinzessin im Interview mit spot on news. Ein Dirndl sollte anschließend "am besten in Seidenpapier eingeschlagen" werden. "Das ist ein guter Schutz gegen Knitterfalten", weiß Rezalou. Um Motten abzuhalten, empfehle sie, das Dirndl zusätzlich in einen Kleidersack zu packen und ein Lavendelduftsäckchen mit hinein zu geben. Das hinterlasse "einen angenehmen, frischen Duft".