Interview mit Howard Stern Kristen Stewart schwärmt von Robert Pattinson: "Er ist der Beste"

Sie galten einst als das Traumpaar schlechthin: Kristen Stewart (29) und Robert Pattinson (33). Die beiden Schauspieler spielten in der "Twilight"-Saga die Hauptrollen und verliebten sich auch privat ineinander. Über ihre Liebe schwiegen die beiden jedoch in der Öffentlichkeit, was viele Gerüchte nur umso mehr anheizte. Sogar von einer Fake-Beziehung war die Rede. In der "Howard Stern Show" blickt Stewart nun auf ihre einstige Liebe zurück.