Interview mit Henning Jauernig Das bedeutet die Corona-Krise für Ihre Finanzen

Aktien nicht verkaufen

Wer sein Geld in Aktien investiert hat, solle jetzt nicht in Panik verfallen und alles verkaufen, sondern "zunächst die Ruhe bewahren". "Die Erfahrung zeigt, dass es zumindest für langfristig orientierte Anleger sinnvoll ist, das Auf und Ab an den Börsen einfach auszusitzen [...]. Zwischen 1975 und Ende 2018 haben Indexfonds, die den Weltaktienindex MSCI World abbilden, eine durchschnittliche Rendite von 8,7 Prozent pro Jahr erzielt - dabei sind auch schwere Krisen wie der Lehman-Crash von 2008 berücksichtigt. Anleger sollten am besten also gar nicht reagieren", so der Finanzexperte. "Denn nur wer jetzt aussteigt, hat das derzeitige Minus an den Börsen zu einem tatsächlichen Verlust gemacht."