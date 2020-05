Gorilla-Virus infiziert Menschen, macht ihn aber nicht krank

Ihr Unternehmen arbeitet in einem Konsortium mit zwei anderen Biotech-Firmen – ReiThera in Rom und Univercells in Brüssel. Warum?

Alle drei Partner bringen unterschiedliche Expertise und technologischen Hintergrund mit an den Tisch: Die Italiener den eigentlichen Wirkstoff, das ist in unserem Fall auch ein Virus, also ein virusbasierter Impfstoff. Wir als Leukocare machen aus diesem Wirkstoff ein Produkt, indem wir eine Formulierung – oder Herstellungsmethode – entwickeln, die den Wirkstoff abfüllbar, lagerbar und am Ende spritzbar macht. Viren sind in Flüssigform sehr instabil, weshalb man andere Stoffe hinzufügen muss. Die Belgier sind dann für die Produktion zuständig. Es ist ganz wichtig, dass man am Ende in kurzer Zeit ausreichende Mengen herstellen kann.