Interview mit einem Suchtexperten Weltnichtrauchertag: Die besten Tipps, um mit dem Rauchen aufzuhören

Rund 28 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Raucher, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, welche im "Deutschen Ärzteblatt" erschien. Die gesundheitlichen Schäden, die durch das Rauchen entstehen, sind seit Jahrzehnten bekannt. Viele wollen dem Glimmstängel entsagen, scheitern aber an der Umsetzung. Wie schwer der Entzug sein kann, weiß auch Prof. Dr. Stephan Mühlig, psychologischer Psychotherapeut und Gründer der Raucherambulanz Chemnitz. Er war selbst 30 Jahre Raucher, bis er vor 18 Jahren den Absprung schaffte. Zum heutigen Weltnichtrauchertag am 31. Mai verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie man rauchfrei wird und welche Tricks beim Entzug helfen.