Wie viel Einfluss hat der Stadtrat auf das Problem?

Wenig. Auf die Deutsche Bahn, also die S-Bahn, haben wir ohnehin keinen Einfluss. Und die MVG sagt, sie tut, was sie muss und wenn wir mehr Aufzüge wollen, müssen wir sie selber zahlen. Derzeit werden aber ohnehin keine neuen U-Bahnstationen gebaut und die alten nachzurüsten, ist so gut wie unmöglich. Auch gäbe es für dieses Thema vermutlich keine Mehrheit im Stadtrat. Nichtmal ich kämpfe dafür, weil ich weiß, es ist vergebene Liebesmühe.

Was könnte denn neben den Aufzügen noch getan werden, um die Situation zu verbessern?

Mehr Information und Hilfen bei der Orientierung in den Bahnhöfen. Aber selbst kleine Dinge durchzubekommen, ist oft schwierig. Dass jetzt außen an den Aufzügen „Lift“ steht, war ein Riesenprojekt. Dabei könnte man mit mehr Schildern schon so viel machen und das Geld müsste auch nur einmal ausgegeben werden.