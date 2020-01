Interview mit einem Ernährungsexperten Nur Reis und Bohnen: Das sind die Folgen der Dschungel-Diät

Nach ihrem Abschied aus dem Camp widmen sich viele Prominente zunächst einer üppigen Mahlzeit, die all ihre Gelüste der vergangenen Tage stillen soll. Zu empfehlen sei das allerdings nicht, sagt Despeghel. "Auch nach dem Auszug sollte die Kost zunächst hypokalorisch ausfallen. Das Essen sollte reich an Proteinen und hochwertigen Kohlenhydraten sein und um gesunde Biolebensmittel in Form von Obst und Gemüse ergänzt werden." Wenn stattdessen aber Burger, Pommes und Co. auf dem Speiseplan stehen, kann das schnell zu einem Jo-Jo-Effekt führen. Für den Körper sei das nicht effektiv.