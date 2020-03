Interview mit Dr. med. Petra Bracht Darum ist Intervallfasten jetzt sinnvoll

Der Autophagie-Prozess sei deshalb so wichtig, da er, laut Erkenntnis der Forschung, "auch in der Lage ist, Viren über den Zellreinigungsprozess zu erkennen und dann zu entsorgen, also abzutöten", sagt die Expertin. Weiter merkt sie an: "Eine Forschergruppe vom Max-Planck-Institut, Uniklinikum Bonn und der Berliner Charité hat diesen Mechanismus am MERS-Coronavirus [ein Verwandter des neuen Coronavirus, Anm. d. Red.] nachgewiesen. Die enge Verwandtschaft zum jetzigen SARS-CoV-2 lässt sehr stark vermuten, dass die Autophagie bei allen Coronaviren gleich wirkt."