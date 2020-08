Interview mit der Schauspielerin So war das "GZSZ"-Comeback für Senta-Sofia Delliponti

Schauspielerin Senta-Sofia Delliponti (30) meldet sich als Tanja Seefeld für einige Wochen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Und auch in ihrer Karriere als Sängerin, hier ist sie unter dem Künstlernamen Oonagh aktiv, gibt es Neues zu berichten: Ihr "Best of"-Album ist da und sie geht 2021 auf Tour. Wie das "GZSZ"-Comeback für die 30-Jährige war, ob sich ihre Figur verändert hat und was sie als Musikerin in der Corona-Zeit am meisten vermisst, hat Senta-Sofia Delliponti der Nachrichtenagentur spot on news erzählt.