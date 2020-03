Interview mit der Expertin Soziale Isolation in der Corona-Krise: Wie wir am besten damit umgehen

Schulen dicht, in vielen Gegenden geschlossene Bars, Clubs, Kinos, Restaurants. Die klare Anweisung aller Experten: Bleiben Sie in der Corona-Krise nach Möglichkeit einfach zuhause. Doch was macht man, wenn einem schnell die Decke auf den Kopf fällt und man kurzerhand nach wenigen Tagen droht, in eine Corona-Depression zu schlittern? Die Psychologin Ulrike Scheuermann hat im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news einige Tipps auf Lager. Die Bestsellerautorin hat 20 Jahre Berufserfahrung als Diplom-Psychologin, 10 davon in der Krisenhilfe.