Interview mit dem Serienstar Tom Wlaschiha: "Ich hatte in der DDR eine sehr glückliche Kindheit"

Am 9. November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen und hat Ost- und Westdeutschland wieder vereint. Einer, der in der DDR seine Kindheit verbrachte und im Westen als Schauspieler Karriere machte, ist Serienstar Tom Wlaschiha (46). Er feierte unter anderem mit "Game of Thrones", "Das Boot" und "Tom Clancy's Jack Ryan" Erfolge. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erinnert sich der Schauspieler an seine Kindheit in der DDR und was er dem Mauerfall zu verdanken hat.