Interview mit dem Schauspieler Bill Mockridge: "Luke ist mit Bühnenluft gestillt worden"

Der 72-Jährige führt weiter aus: "Wenn ich in ein Hotel oder in ein Restaurant komme, fragen mich alle, ob Luke mein Sohn ist. Das hat sich gewandelt, was ich sehr lustig finde." Doch nicht nur Luke ist im Showbusiness tätig. "Nicolas ist ein Film-, Fernseh- und Bühnenregisseur. Matthew ist Autor und Motivational Speaker. [...] Lenny ist Komponist für Film und Fernsehen, er hat zum Beispiel einen 'Tatort' komponiert. Jeremy ist sehr erfolgreich am Deutschen Theater in Berlin. Und Liam, der jüngste, ist Sänger, Filmproduzent und DJ", erzählt der stolze Vater von seinen anderen fünf Söhnen. Den Ursprung sieht er darin, wie sie aufgewachsen sind.