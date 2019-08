Interview mit Bürgermeisterin Katja Just Wirbel auf Hallig Hooge: "Das ist nicht immer nur gern gesehen"

Hat der Klimawandel und die gesellschaftliche Diskussion Auswirkungen auf den Tourismus bei Ihnen vor Ort?

Just: Das kann ich nicht feststellen. Zwar sage ich häufig in Gesprächen, wer die zehn einzigartigen Halligen noch kennen lernen möchte, sollte sich jetzt auf den Weg machen, aber ganz so dramatisch ist es noch nicht. Dennoch klinke ich mich da gerne bei der "Fridays for Future"-Aussage ein. Wir müssen jetzt handeln! Sensibilisieren ist gut und schön, noch wichtiger ist es aber, Verhaltensänderungen an den Tag zu legen. Da ist auch bei uns noch viel Luft nach oben.