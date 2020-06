Interview mit Bettina Schuler "Geistige Entspannung": Darum sollte jetzt jeder Yoga machen

Auch Kinder lassen sich in eine Yoga-Session integrieren. Gerade in Zeiten des Homeschoolings sei das eine gute Methode, um die Konzentration zu fördern. Nach einer Einheit von 20 Minuten am Morgen, seien "Geist und Körper direkt wach". Insgesamt empfehle die Expertin anfangs zweimal pro Woche Yoga zu praktizieren. "In dem Punkt sollte man sich keinen Stress machen, denn Yoga darf nicht zu einem weiteren Punkt auf der To-Do-Liste werden. Hauptsache man fängt damit an. Und wenn es täglich nur zehn Minuten sind."

Typische Anfängerfehler

Anfänger sollten ihre Erwartungen herunterschrauben. "Es geht darum, dass wir bei uns selbst ankommen und das geht nur, wenn wir diese hohen Erwartungen herausnehmen. Das ist anfangs oft das größte Problem, dass die Menschen Yoga als Sport betrachten", betont Schuler. "Atmen ist hier der Schlüssel."

Ein typischer Fehler bei Einsteigern sei außerdem das zu weite Dehnen. "Man darf sich nicht überschätzen", warnt die Expertin. "Eine Gefahr, die gerade beim Online-Yoga besteht, wenn man keinen Lehrer an seiner Seite hat. Weshalb ich Anfängern immer empfehlen würde, in eine Stunde zu gehen. Wenn das nicht möglich ist, sollte man immer sehr darauf bedacht sein, auf seine Grenzen zu achten und sorgsam mit sich und seinem Körper umgehen."

Bettina Schulers neues Buch "Think the Yoga Way - Mit Yoga sein Glück finden und nebenbei die Welt retten" erscheint am 29. Juni im Allegria Verlag.