Interview im schwedischen Fernsehen Vater von Avicii: "Sein Tod war wie ein Verkehrsunfall"

Die Nachricht schockierte die Weltöffentlichkeit: Am 20. April 2018 starb DJ-Superstar Avicii in einem Hotel in Muscat, Oman, im Alter von 28 Jahren. Die offizielle Todesursache ist nach wie vor ungeklärt. Die Familie von Tim Bergling, wie der DJ mit bürgerlichem Namen hieß, geht jedoch von einem Suizid aus. Und den soll Bergling nach Ansicht seines Vaters Klas Bergling nicht von langer Hand geplant haben.