Interview im britischen Fernsehen R. Kelly: Das sagen seine Ex-Frau und seine Tochter zu den Vorwürfen

Jetzt meldet sich auch die Ex-Frau von R. Kelly (52, "The Worlds Greatest") erneut zu Wort: Andrea Kelly (44) äußerte sich zu den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen ihren ehemaligen Mann in der TV-Show "Good Morning Britain". Dabei nahm sie den Sänger alles andere als in Schutz: Ihr seien die Anschuldigungen überhaupt nicht fremd. Während der Ehe habe sie sämtliche Formen des Missbrauchs mit ihm erlebt - verbal, emotional, physisch und sexuell.