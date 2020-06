Interview auf "World Wide Wohnzimmer" Pietro Lombardi: So steht er zu One-Night-Stands

Was hält er von One-Night-Stands?

"Wie oft bekommst du eindeutige Angebote", wollen Dennis und Benni Wolter später im Gespräch wissen. Pietro Lombardi erzählt daraufhin lachend von Autogrammstunden nach Konzerten "und da flüstert mir die eine oder andere schon was ins Ohr: 'Was geht gleich? In welchem Hotel bist du? Hast du Bock?'" Und kommen One-Night-Stands für ihn nun infrage, bohren die beiden weiter? Generell sei er "nicht so der klassische One-Night-Stand-Typ", sagt der Sänger.