Also muss es immer erst öffentlichen Widerstand geben?

Das ist letztendlich die einzige Chance, die wir haben, weil sich diese Technologiekonzerne nicht immer um Recht und Gesetz und Verantwortung kümmern. Die machen einfach – bis sie an Grenzen stoßen.

Welche Möglichkeiten gibt es für kleinere Geschäftsleute, die falsche Google-Angaben oder falsche Behauptungen im Netz entdeckt haben?

So eine Klage kostet ja im schlimmsten Fall Tausende Euro. Zunächst mal muss man feststellen, woher die falschen Angaben kommen. Urheber ist nicht immer ein Programm von einer Plattform, sondern vielfach sind das Angaben von Dritten, etwa von der Konkurrenz. Das ist bei Urlaubshotels häufig, dass sie sich selbst von Agenturen besonders gute Bewertungen schreiben lassen und die Konkurrenz schreibt denen negative. Hier kann man sich immer noch, wenn es eine offenkundige Falschbehauptung ist, an den Betreiber der Plattform wenden und sagen, bitte korrigiert das, das stimmt nicht.

Das häufigste Problem: "Man wird verwechselt"

Welche Tipps haben Sie sonst noch für Geschäftsleute oder Selbstständige im Netz?

Meines Erachtens ist das häufigste Problem, dass man verwechselt wird. Deswegen der alte Rat: Wenn es eine neue Social-Media-Plattform gibt, sollte man schauen, dass man mit seinem Namen da ist, dann ist der schon mal besetzt und jemand der danach sucht, wird nicht aus Versehen zu jemand anderem geleitet.

Und in hartnäckigen Fällen?

Da wird man tatsächlich rechtlich dagegen vorgehen müssen, wie im Bräustüberl-Fall. Die Technologie-Firmen tun natürlich auch alles, damit sie es demjenigen schwer machen, wie hier, wenn sie jetzt auf die USA verweisen. Da ist aber dann auch die Politik in der Verantwortung.

Das Münchner Landgericht könnte nun, wie die AZ bereits berichtet hat, entscheiden, dass man die Klage auch in Deutschland einreichen kann und eine Niederlassung der Firma diese annehmen muss.

Da können wir nur hoffen, dass das Gericht Vernunft walten lässt und das in Deutschland zulässt.

Ist die einfachste Lösung nicht, komplett aufs Internet zu verzichten?

Ganz klar, nein. Denn wenn Sie aus dem Netz gehen und sich zurückziehen, sind Sie ja immer noch Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Und: Selbst wenn Sie jetzt Weinbauer in der Toskana werden, sind Sie am Ende des Tages drauf angewiesen, dass Ihren Wein jemand kauft. Und dann sollten Sie tunlichtst im Auge behalten, was über Ihren Wein geredet wird, wie er bewertet wird, was jemand dazu sagt. Das können Sie gar nicht verhindern, nur kanalisieren und sich wehren, wenn Sie von Dritten oder – wie im Fall des Bräustüberls – irgendwelchen Programmen ungerecht behandelt werden.

Der aktuelle Stand in Sachen Bräustüberl

Nach mehren Medienberichten, unter anderem in der AZ, waren die Google-Angaben über Warte- und Stoßzeiten im Tegernseer Bräustüberl verschwunden. Wirt Peter Hubert sagte der AZ, er wolle den Gerichtsweg trotzdem weiter beschreiten. Es gebe keine Garantie, dass die Angabe dauerhaft nicht mehr auftauche. Auch Google meldete sich dann Anfang der Woche doch zu Wort. "Wir werden den Fall untersuchen, um Google Maps weiter zu verbessern", hieß es.

